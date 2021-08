Plic cu trei gloanțe, trimis din Franța pe adresa Papei Francisc O ancheta a fost deschisa dupa ce o scrisoare adresata suveranului Pontif a fost interceptata langa Milano. Incidentul este tratat ca o amenințare la adresa suveranului pontif. Primele informații arata catre o expediere din Franța. Scandalurile Vaticanului Conform informațiilor recente publicate de ziarul italian Corriere della Sera, a fost interceptat un plic destinat papei Francisc. […] The post Plic cu trei gloanțe, trimis din Franța pe adresa Papei Francisc first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

