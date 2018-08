Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Curtea de Apel Chișinau a admis apelul Primariei capitalei de a nu menține hotararea instanței de judecata, din data de 22 martie 2018. Instanța a remis cauza spre rejudecare catre instanța de fond, pentru a fi examinata in alt complet de judecata.

- CHIȘINAU, 16 iul — Sputnik. Sancțiuni drastice pentru conducerea vehiculelor în stare de ebrietate. Parlamentul a examinat joi un proiect de lege pentru modificarea si completarea unor acte legislative în acest sens. Potrivit proiectului, în Codul contravențional…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti sa repuna pe rol recursul in casatie declarat de fostul director al Antena TV Group Sorin Alexandrescu, condamnat la 4 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru infractiunea de santaj in dosarul RCS&RDS. Instanta suprema ar fi trebuit sa dea marti…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) au decis marti achitarea Alinei Bica in dosarul in care a fost judecata alaturi de omul de afaceri Horia Simu si de fostul sef al ANAF Serban Pop si in care in prima instanta primise o condamnare de trei ani si jumatate de inchisoare cu executare.…

- La scurt timp dupa anuntarea deciziei instantei de a nu valida rezultatul alegerilor din Chisinau, fapt ce a declansat o multime de comentarii in spatiul public pe acest subiect, Igor Dodon felicita in acel moment nationala de fotbal a Rusiei cu victoria contra Egiptului.

- Publicatia Lumeajustitiei.ro a publicat plangerea penala pe care fosta sefa DIICOT Alina Bica a formulat-o la PICCJ impotriva sefei DNA Laura Codruta Kovesi. Plangerea penala a fost expediata de Alina Bica din Costa Rica, demersul fiind dezvaluit la Inalta Curte de aparatorul fostei sefe DIICOT, avocatul…