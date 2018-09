Pleșoianu, o nouă scrisoare către Firea Iata mesajul: „Scrisoarea a II-a catre doamna Gabriela Firea (de la un coleg „care nici macar nu e membru CEx")

Stimata doamna Firea,

Spuneți ca va revolta faptul ca unii colegi au o atitudine nepotrivita in ceea ce ii privește pe mai marii de la Bruxelles și ca PSD nu mai este un partid „modern", cu „mentalitați occidentale". Repetați de vreo cinci ori ca un coleg „care nici macar nu e membru CEx" l-a zugravit in culori urate pe Sanctitatea Sa Președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker. Aceste afirmații ma determina sa iau din nou poziție. Indraznesc sa va scriu din… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

