Pleșoianu, ironie despre Cioloș după gafa Vioricăi Dăncilă ”Cioloș vrea linie de feribot prin... Munții Caucaz. Despre gafele premierilor... Sigur ca doamna Dancila a gafat. La fel de sigur e insa ca niciun #DEONTOLOG nu s-a dat de-a dura și nu și-a smuls parul de pe cap de revolta in 2016, atunci cand #Salvatorul_CIOLOȘ ne explica in direct cum va rezolva el sa treaca vapoarele pesteee... Munții Caucaz! Premierul Dacian CIOLOȘ - expert de renume mondial in #GEOGRAFIE, anul de grație 2016: "Daca facem legatura intre portul Constanța și portul Baku, din Georgia (...) Intenția este sa cream o linie de feribot intre Baku și Constanța..." ...Pai… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

- Deputatul Liviu Plesoianu reimprospateaza memoria „deontologilor” care au inchis ochii fata de „tampenia monumentala debitata de domnul premier tehnocrat CIOLOȘ”, dar au grija sa reactioneze la gafele celor din guvernul PSD.

