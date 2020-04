Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc, va susține o declarație de presa, miercuri, la finalul ședinței Biroului permanent, care are loc la ora 13:00, potrivit Biroului de presa...

- Miercuri, 22 aprilie 2020, incepand cu orele 13.00, va avea loc sedinta Biroului permanent al Senatului cu participarea efectiva a tuturor membrilor.La finalul sedintei, vicepresedintele Senatului Romaniei, cu atributii de Presedinte, Robert Cazanciuc, va sustine declaratii de presa. Declaratiile de…

- Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului urmeaza sa se reuneasca miercuri, pentru prima oara de la instituirea starii de urgenta, cu participarea efectiva a membrilor, potrivit Agerpres. Biroul permanent al Camerei Deputatilor, care va avea loc de la ora 13,00, va stabili ordinea de…

- Camera Deputatilor se va reuni saptamana viitoare - joi, de la ora 10,00 - in sedinta cu participarea efectiva la dezbateri a anumitor deputati - a liderilor grupurilor, initiatorilor proiectelor, presedintilor comisiilor de specialitate si parlamentarilor nominalizati sa ia cuvantul.Votul…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc va asigura cu titlu interimar conducerea Senatului, dupa ce Titus Corlatean si-a anuntat retragerea din functie. Acesta din urma a anunțat, in ședința de ieri a Biroului...

- Camera Deputatilor se va reuni maine in sedinta pentru a dezbate si adopta proiectul de lege prin care se acorda zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant, decizia fiind luata in sedinta Biroului permanent al Camerei de ieri, potrivit…

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a afirmat joi ca dovada cea mai clara a faptului ca nu a existat un "blat" intre PNL si PSD l-ar reprezenta colaborari locale intre USR si liberali in localitatile in care social-democratii au sanse sa castige primariile. "Vreau sa fac o distinctie importanta.…

- Palatul Administrativ din Baia Mare a gazduit Adunarea generala a membrilor filialei judetene Maramures a Asociatiei Comunelor din Romania. Presedintele Emilian Gheorghe Pop, primarul comunei Sacalaseni, a avut ca invitati la eveniment pe Gabriel Zetea, presedintele Consiliului Judetean, Nicolae Silviu…