Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii vor vota marți, in plen, cererea de reexaminare transmisa de președintele Klaus Iohannis pentru proiectul de lege al deputatului PSD Florin Iordache, prin care inceteaza interdictiile aplicate de Agenția Naționala de Integritate parlamentarilor pana in 2013. Camera Deputaților a votat respingerea…

- Camera Deputaților a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, proiectul PSD de modificare a Legii referendumului, in aceeași forma in care a fost trimisa la promulgare, respingand cererea de reexaminare a președintelui Klaus Iohannis. Legea a fost deja contestata la Curtea Constituționala și…

- Presedintele Romaniei a transmis Camerei Deputatilor o cerere de reexaminare prin care a solicitat reanalizarea legii transmise la promulgare, "sub aspectul oportunitatii acesteia intrucat, pe de o parte, interesul public general nu justifica o asemenea reglementare, fiind afectate standardele de…

- Camera Deputaților a votat marți sa respinga cererea de reexaminare transmisa de președintele Klaus Iohannis pentru proiectul de lege al deputatului PSD Florin Iordache, prin care inceteaza interdictiile aplicate de Agenția Naționala de Integritate parlamentarilor pana in 2013.

- Comisia juridica din Camera Deputaților a votat marți sa respinga cererea de reexaminare transmisa de președintele Klaus Iohannis pentru proiectul de lege al deputatului PSD Florin Iordache, prin care inceteaza interdictiile aplicate de Agenția Naționala de Integritate parlamentarilor pana in 2013.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri Legea pentru completarea Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, a informat Administratia Prezidentiala, prin intermediul unui comunicat. Camera Deputatilor a adoptat pe 28 februarie legea care vizeaza stabilirea…

- Presedintele Klaus Iohannis solicita Parlamentului reexaminarea unui act normativ care aduce modificari, printre altele, regimului juridic al conflictului de interese aplicabil parlamentarilor in perioada 2007-2013, informeaza AGERPRES . Legea aduce modificari Legii nr. 176/2010 privind integritatea…

- Directiva Anti-evaziune fiscala a fost transpusa in Codul fiscal prin OUG 79/2017. Acest lucru aduce un nou set de reguli: privind limitarea deductibilitatii cheltuielilor cu dobanda, la 10% din baza de calcul, atunci cand este depasit plafonul de 200.000 euro; impozitarea la iesire conform careia…