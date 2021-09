Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, si presedinta Senatului, Anca Dragu, au convocat o sedinta comuna a Parlamentului pentru joi la ora 16:00, in vederea citirii motiunii de cenzura impotriva Guvernului Citu, depusa de USR PLUS si AUR. Liderii celor doua Camere invoca patru decizii CCR…

- Tabara Cîțu din PNL se repliaza dupa ce Ludovic Orban a convocat plenul parlamentului pentru moțiunea USR-PLUS și AUR. Într-o ședința a conducerii partidului pe care susținatorii premierului au convocat-o s-a decis ca parlamentarii PNL sa nu participe la sedința pâna nu se verifica…

- Plenul reunit al Senatului si Camerei Deputatilor a fost convocat pentru joi, la ora 16,00, pentru prezentarea motiunii de cenzura intitulate ‘Demiterea Guvernului Citu, singura sansa a Romaniei de a trai! Florin Citu trebuie sa plece!’. Plenul a fost convocat de catre presedintii celor doua Camere,…

- Moțiunea de cenzura a fost comunicata Guvernului! Orban: Toate semnaturile au fost depuse in original. Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat ca va comunica astazi Guvernului moțiunea de cenzura, chiar daca cea de-a patra ședința a Birourilor permanente reunite, convocata pentru stabilirea calendarului…

- George Simion, co-președintele AUR, a declarat, luni, in Parlament ca atat el cat și colegii lui au primit telefoane din partea mai multor liberali, prin care le-au fost propuse „tot felul de sinecuri” in schimbul retragerii semnaturilor de pe moțiunea de cenzura. „Au fost presiuni, au fost telefoane…

- Parlamentarii au fost convocați marți, 24 august, de la ora 10:00, la o sesiune extraordinara, pentru aprobarea Ordonanței de Urgența care prevede prelungirea mandatelor directorilor interimari ai Societatilor romane de Radio si Televiziune, Liviu Popescu si Ramona Saseanu, pe perioada vacantei parlamentare,…

- Nu i-a mai numit plenul reunit, ci Birourile permanente. Birourile permanente reunite (Bpr) ale Senatului si Camerei Deputatilor i-au numit, joi, pe Ramona Saseanu si Liviu Popescu ca directori generali interimari ai Societatii Romane de Televiziune (SRTV) si Societatii Romane de Radiodifuziune (SRR)…

- Numirea lui Fabian Gyula in functia de Avocat al Poporului in plenul reunit al Parlamentului se amana. Aleșii vor aștepta decizia Curții Constituționale a Romaniei (CCR) cu privire la sesizarea depusa de PSD in urma revocarii lui Renate Weber din funcție, noteaza Agerpres. "Desi initial era prevazut…