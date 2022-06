Stiri pe aceeasi tema

- Libertatea religioasa a fost și continua sa fie tratata ca un subiect marginal in establishmentul politico-administrativ din Romania, in ciuda faptului ca elementul religios este o componenta insemnata a societații romanești și din ce in ce mai important in dezbaterile europene. Fii la curent…

- Comisiile de specialitate din Camera Deputatilor si Senat au decis sa dea un aviz favorabil pentru toate cele sase persoane care au ramas in cursa pentru un loc in Colegiul Director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii.Radu Babus, Cerasela Banica, Ana Maria Dalu, Luminita Gheorghiu,…

- Liderul deputatilor USR, Ionut Mosteanu, solicita presedintelui PSD, Marcel Ciolacu, sa faca public avizul din partea SRI pentru numirea lui Iulian Iancu in fruntea Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman a luat act de situația creata prin intonarea imnului Ținutului Secuiesc cu ocazia meciului disputat de nationala de hochei a Romaniei cu reprezentativa Ungariei la Campionatul Mondial. Astfel, cu unanimitate de voturi, s-a aprobat formularea…

- Consilierul Judetean PSD din Vrancea are de platit daune morale primarului USR al Sectorului 1 al Capitalei, Clotilde Armand, dupa ce a fost amendat si de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD).

- Primarul si secretarul Consiliului Local se vor intalni si pe holurile Tribunalului, nu doar pe cele ale Palatului Roznovanu. Tribunalul a stabilit data primului termen al procesului in care secretarul CL, Denisa Ionascu il acuza pe primarul Mihai Chirica de hartuire. Actiunea in instanta a fost depusa…

- In Romania se ajunge sa caștigi la Inalta Curte de Casație dreptul de a te angaja la o primarie fara cunoașterea limbii maghiare. Este vorba despre Primaria Satu Mare. Juristul Dan Tordoi nu s-a putut inscrie la concursul pentru postul de consilier juridic pentru ca nu indeplinea condiția de cunoaștere…

- Mihai Bendeac si realizatorii unei reclame la vin risca sa fie amendati cu sume intre 2.000 si 100.000 de lei. Acestia au fost reclamati la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii pentru violenta impotriva femeilor. Sesizarea a fost facuta de Centrul FILIA, o organizatie non-profit care apara…