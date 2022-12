Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Parlamentului a votat cu 308 de voturi „pentru” și o singura abținere revocarea lui Niculae Badalau din functia de consilier al Curtii de Conturi si vicepresedinte al Autoritatii de audit. Tot in cursul zilei de luni, Comisiile parlamentare reunite de buget-finante au avizat favorabil, in unanimitate,…

- Plenul Parlamentului a decis, luni, revocarea lui Niculae Badalau din functia de consilier al Curtii de Conturi si vicepresedinte al Autoritatii de audit. S-au inregistrat 308 voturi pentru si o abtinere. (AGERPRES/FOTO – imagine ilustrativa)

- Conducerea Parlamentului a decis, marti, sa dea un termen pentru raport pana luni, la ora 12.00, in comisiile reunite buget finante, iar plenul comun se va intruni de la ora 14.00, pentru a vota cererile depuse de PSD si USR privind revocarea din functia de vicepresedinte al Autoritatii de Audit a Curtii…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis arestarea preventiva a lui Niculae Badalau, consilier de conturi in cadrul Curtii de Conturi a Romaniei si vicepresedinte al Autoritatii de Audit din cadrul aceleiasi institutii, fost ministru al Energiei. Mandatul de arestare emis azi nu este definitiva. El este acuzat…

- UPDATE PSD ii solicita lui Niculae Badalau sa isi dea demisia din functia de vicepresedinte al Curtii de Conturi, dupa ce acesta a fost retinut de DNA pentru 24 de ore intr-un dosar in care este acuzat de dare de mita si trafic de influenta. „PSD considera ca in contextul in care DNA a inceput o ancheta…

- Potrivit unui comunicat oficial, ”PSD considera ca in contextul in care DNA a inceput o ancheta penala si a dispus retinerea domnului Niculae Badalau, acesta nu isi mai poate continua activitatea la Curtea de Conturi a Romaniei. Prezenta sa in aceasta functie ar afecta grav credibilitatea institutiei”. …

- Curtea de Conturi a transmis, dupa retinerea lui Niculae Badalau, consilier de conturi si vicepresedinte al Autoritatii de Audit, ca sustine actul de justitie si isi exprima increderea ca autoritatile competente vor solutiona acest caz in conformitate cu prevederile Constitutiei si cu reglementarile…