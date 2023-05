Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor va analiza si va lua masurile care se impun in urma evenimentelor care au avut loc in sedinta de plen din 10 mai, cand deputati apartinand grupului AUR si neafiliati au incercat sa blocheze lucrarile si au facut scandal in sala.

- Legea invatamantului preuniversitar, adoptata de Camera Deputaților. Principalele modificari Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul legii invatamantului preuniversitar, cu 191 de voturi „pentru”, 68 de voturi „contra” si 11 abtineri. Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat ca…

- Comisia pentru invatamant a Camerei Deputatilor a reluat luni sedinta in care se dezbate proiectul legii invatamantului preuniversitar. In sedinta de sambata, membrii comisiei au adoptat mai multe amendamente la articolele referitoare la invatamantul pentru romanii din afara granitelor, asigurarea sigurantei…

- Crește prețul asigurarii obligatorii a locuințelor. Cu cat se majoreaza polița PAD. Legea, adoptata in Parlament Primele de asigurare pentru politele obligatorii de locuinta PAD se vor majora. Un proiect de lege in acest sens a fost adoptat de Camera Deputatilor in aceasta saptamana. Plenul Camerei…

- „Ședința de ieri a Coaliției s-a incheiat cu o decizie fara prag”, a precizat, miercuri, ministrul Justiției. Ministrul s-a referit la ședința Coaliției din ziua de marți, 4 aprilie 2023. In ziua de miercuri, 5 aprilie, este programat votul in plenul Camerei Deputaților. Acum o saptamana, Senatul votase…

- Camera Deputatilor si Senatul sunt așteptate sa se reuneasca astazi, 7 martie, in sedinta comuna, pentru numirea sefului Autoritatii Electorale Permanente (AEP) și a presedintelui Consiliului National al Audiovizualului (CNA), potrivit ordinii de zi.Totuși, conform informațiilor Libertatea, deputatul…

- Camera Deputatilor si Senatul se vor intruni luni in sedinta comuna pentru a marca un an de la declansarea agresiunii militare a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Vorbim despre o ședința extrem de importanta care era anunțata de mai mult timp, insa care vine intamplator dupa discursul de marți al lui Vladimir Putin, de la ora 11:00. La ședința vor participa liderii celor doua grupuri parlamentare de Aparare din Camera Deputaților și Senat, dar și mai mulți experți…