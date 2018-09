Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputatilor a aprobat, luni, noua componenta a Biroului permanent. Astfel, in functia de vicepresedinti ai Camerei au fost alesi deputatii PSD Florin Iordache, Eugen Nicolicea si Ileana Mihalcescu, iar din partea PNL a fost ales Marilen Pirtea.

- Noua componenta a Biroului permanent al Camerei Deputatilor a fost votata luni de plen cu 256 de voturi favorabile si 11 impotriva, scrie Agerpres. Astfel, PSD va fi reprezentat in conducerea Camerei de: Liviu Dragnea – presedinte, Florin Iordache, Carmen ...

- Plenul Camerei Deputatilor a votat, luni, in debutul sesiunii parlamentare de toamna, viitoarea componenta a Biroului Permanent, una dintre noutati fiind alegerea presedintelui Comisiei Juridice, Eugen Nicolicea (PSD), in functia de vicepresedinte al Camerei Deputatilor.

- "Decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a refuza desemnarea unui candidat pentru pozitia de procuror-sef al DNA, arata abordarea politica in acest proces, in slujba PSD-ALDE, de sfidare a sistemului judiciar. Este inadmisibil ca dintre cei patru candidati care si-au manifestat dorinta…

- Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, pentru Mediafax, ca e posibil ca Parlamentul sa fie convocat in sesiune extraordinara la sfarsitul lunii august, ca sa se adopte proiectul prin care sa fie implementata directiva UE privind combaterea spalarii banilor, pentru a evita sanctiuni din partea CE.…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a decis, marti, ca in actuala sesiune parlamentara deputatii USR sa nu mai poata sa aduca invitati in Parlament si ca in timpul sedintelor de plen turistii sa nu mai aiba acces pe holul central. Citește și: Adevarata BOMBA din dosarul lui Dragnea: INTERDICȚIA…

- Deputatul USR Claudiu Nasui a anuntat luni ca in sedinta Biroului permanent al Camerei Deputatilor s-a discutat sanctionarea formatiunii din care face parte, propunerea fiind ca USR sa nu mai aiba voie sa invite oameni in Parlament, dupa ce saptamana trecuta cativa cetateni au protestat pe holul plenului…