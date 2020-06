Stiri pe aceeasi tema

- Premierul croat Andrej Plenkovic a declarat ca nu va intra in autoizolare dupa ce s-a intalnit cu Novak Djokovic, liderul mondial al tenisului masculin, care a fost testat marti pozitiv pentru COVID-19, informeaza Reuters. Intr-un comunicat, Institutul de Sanatate Publica din Croatia informeaza ca Plenkovic…

- Pandemia de COVID-19 si redresarea economica vor fi principalele prioritati ale presedintiei germane a Consiliului Uniunii Europene, potrivit unei decizii a liderilor coalitiei guvernamentale de la Berlin, transmite luni dpa, potrivit Agerpres. Lideri ai Uniunii Crestin-Democrate (CDU, formatiunea…

- Pandemia de COVID-19 si redresarea economica vor fi principalele prioritati ale presedintiei germane a Consiliului Uniunii Europene, potrivit unei decizii a liderilor coalitiei guvernamentale de la Berlin, transmite luni dpa. Lideri ai Uniunii Crestin-Democrate (CDU, formatiunea cancelarului…

- Aproape jumatate din respondenti sustin ca bunastarea lor financiara este mai precara astazi decat era in urma cu sase luni. „Sondajul arata clar ca preocuparile oamenilor legate de propria stabilitate financiara s-au inmultit", a remarcat Mikael Ericson, directorul executiv al recuperatorului…

- Lucian Bode: "Tranzitia catre o Europa mai verde si digitalizata ar trebui sa se realizeze treptat, pornind de la nevoile de dezvoltare particulare existente in fiecare stat membru, astfel incat toate regiunile UE sa beneficieze in primul rand de conectivitate si sa fie cu adevarat integrate in Piata…

- Croatia, care asigura presedintia semestriala a Uniunii Europene, a anuntat vineri ca summitul despre Balcanii de Vest prevazut pentru luna mai la Zagreb va fi organizat prin videoconferinta din cauza pandemiei de coronavirus, potrivit AFP. Intrevederea ii va reuni la 6 mai pe liderii…

- Ministrii Educatiei din Uniunea Europeana s-au reunit pentru a discuta pe tema Covid-19, intalnirea fiind organizata de Presedintia croata a Consiliului Uniunii Europene. Ministrii au subliniat ca pandemia COVID-19 a afectat sistemele de educatie si formare la nivel mondial, schimband modalitatile…

- Pandemia de coronavirus va domina agenda Uniunii Europene cand Germania va prelua presedintia semestriala a Consiliului UE in a doua jumatate a acestui an, a scris ministrul de externe german, Heiko Maas, intr-un articol de opinie publicat duminica de cotidianul Die Welt, citat de Reuters. …