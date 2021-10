Deputații și senatorii se vor reuni in ședința de plen, miercuri, pe 3 noiembrie, pentru a-și exprima votul in privința investirii guvernului PNL – UDMR, condus de Nicolae Ciuca, in acest moment, premier desemnat. Ședința Parlamentului va incepe la ora 12.00. Audierea miniștrilor in comisiile parlamentare de specialitate va avea loc marți, pe 1 noiembrie. […] The post Plen reunit al Parlamentului pentru investirea Guvernului Ciuca, pe 3 noiembrie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .