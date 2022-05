Pleci la muncă în străinătate? Ce obligații ai față de copii! In situația in care, ambii parinți sau parintele care exercita singur autoritatea parinteasca sau la care locuiește copilul, urmeaza sa plece la munca in strainatate, au obligația, conform legii, sa transmita sau sa depuna la Direcția de Asistența Sociala Targu Mureș o notificare scrisa privind intenția de a pleca la munca in strainatate, cu cel puțin 40 de zile inainte de plecare. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

