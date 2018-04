Sigur ești din anii 90′ dacă…(I)

Sigur ești din anii 90 dacă bifezi unul sau mai multe din punctele astea: 1. …ascultai Genius, Valahia, Backstreet Boys și N&D. 2. … jucai Super Mario și Need for Speed. 3. …dacă vecinul tău cel mai cool avea combină muzicală și casete + video 4. …dacă scriai în oracole și te uitai la Beverly... View Article [citeste mai departe]