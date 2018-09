'Plecaţi' - cuvântul de ordine al autorităţilor americane în aşteptarea uraganului Florence 'Plecati acum!' - autoritatile au lansat acest cuvant de ordine pentru a-i convinge pe cei recalcitranti sa se indeparteze de coasta de est, unde se fac pregatiri febrile in asteptarea uraganului Florence care se prevede sa loveasca joi Statele Unite; intre timp patru state americane au declarat stare de urgenta, relateaza miercuri AFP si EFE. Aproximativ 1,7 milioane de persoane sunt vizate de operatiunile de evacuare care au inceput marti in Carolina de Sud, in Carolina de Nord si in Virginia. Aceste trei state sunt cele mai amenintate de uraganul ridicat la categoria a 4-a (din 5) pe… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O filmare publicata de Administrația Naționala Oceanica și Atmosferica (NOAA) din Statele Unite a fost realizata dintr-un avion care a zburat luni prin ochiul uraganului Florence. In imagini se vede cum avion...

- Stare de urgența in capitala Statelor Unite, Washington, din cauza uraganului Florence, care urmeaza sa ajunga pe coasta de Est a Americii. Amenintate sunt si statele Maryland, Virginia, Carolina de Nord și de Sud.

- O filmare publicata de Administrația Naționala Oceanica și Atmosferica (NOAA) din Statele Unite a fost realizata dintr-un avion care a zburat luni prin ochiul uraganului Florence. In imaginile desprinse parca din filmele de acțiune de la Hollywood se vede cum avionul zboara contra vantului care poate…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in SUA, in mod special in zona statelor Georgia, Carolina de Sud, Carolina de Nord, Virginia, ca uraganul Florence a evoluat rapid in ultimele ore, atingand intr-un ritm accelerat gradul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii români care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca în SUA, în mod special în zona statelor Georgia, Carolina de Sud, Carolina de Nord, Virginia, ca uraganul Florence a

- Peste un milion de persoane din statul Carolina de Sud au fost evacuate luni, din cauza apropierii uraganului Florence, care va afecta și statele Carolina de Nord și Virginia, unde autoritațile au declarat stare de urgența, relateaza BBC, citat de Mediafax.

- Peste un milion de persoane din statul Carolina de Sud au fost evacuate luni, din cauza apropierii uraganului Florence, care va afecta si statele Carolina de Nord si Virginia, unde autoritatile au declarat stare de urgenta, relateaza BBC.

- Furtuna tropicala Florence este asteptata sa se transforme intr-un "uragan major si periculos" pana luni, pe masura ce se apropie de Caraibe si de coasta estica a Statelor Unite, indica previziuni meteorologice, citate de DPA. Furtuna va afecta Insulele Bermude si Bahamas marti si miercuri,…