“Ieri am plecat in padure sa culeg ciuperci. Am luat și un sac verde cu mine, fiind aproape sigura ca imi va fi de folos. Nu am gasit ciuperci. Totuși, plimbarea mea nu a fost zadarnica. Am umplut sacul cu tot felul de sticle și pungi de plastic aruncate prin padure. Daca cineva din marii iubitori ai acestui oraș ar dori sa ma insoțeasca uneori și prin alte zone aș fi bucuroasa. Poate vom gasi și ciuperci.”, a scris, pe un grup de Facebook, o femeie din orașul Zlatna. Post-ul Plecata dupa ciuperci, o femeie din Zlatna a ajuns acasa cu un sac plin de gunoaie apare prima data in ProAlba .