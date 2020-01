Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul lui FCSB, spune ca nu vrea sa mai auda de transferul lui Dan Nistor, dupa ce dinamovistul a ratat și transferul la CS Universitatea Craiova. „Nistor nu ma mai intereseaza, ca nu are unde sa joace, il avem și pe Olaru acolo”, a spus Becali pentru GSP.ro. Dan Nistor a fost dorit…

- Cristiano Bergodi este prima opțiune a patronului Mihai Rotaru la postul de antrenor al Universitații Craiova, daca Victor Pițurca va demisiona, anunța MEDIAFAX.Dupa ce Bergodi s-a desparțit de FC Voluntari, tehnicianul ar putea ajunge la Universitatea Craiova in cazul in care Victor Pițurca…

- Situația la CS Universitatea Craiova este una tensionata. Antrenorul Victor Pițurca, 63 de ani, vrea sa renunțe la echipa, avand o oferta din strainatate. Vineri, lucrurile pareau liniștite la Craiova. Oltenii erau la un pas sa semneze cu Dan Nistor, iar Victor Pițurca parea ca primește transferurile…

- Dan Nistor, capitanul celor de la Dinamo București, ar putea semna luni cu echipa antrenata de Victor Pițurca, Universitatea Craiova, anunța MEDIAFAX.Potrivit informațiilor oferite de ProSport, Universitatea Craiova l-a ofertat pe capitanul ”cainilor roșii”, care ar urma sa semneze contractul…

- Sorin Carțu (64 de ani), președintele Craiovei, a vorbit despre viitorul antrenorului Victor Pițurca (63 de ani). Oltenii sunt in degringolada dupa infrangerea cu FCSB, 0-2, iar funcția fostului selecționer e in pericol. „Pițurca a venit la echipa și e continuatorul proiectului din vara. El e șeful…

- Victor Pițurca a vorbit inaintea meciului echipei sale, Universitatea Craiova, din deplasarea cu Chindia Targoviște, despres șansele la caștigarea campionatului. Fostul selecționer este sigur ca oltenii se vor bate la cucerirea Ligii 1, dupa inceperea sezonului de play-off, potrivit Mediafax.ro.Pițurca…

- CS Universitatea Craiova - Dinamo, duelul orgoliilor din aceasta seara, ii gasește pe antrenorii Victor Pițurca și Dusan Uhrin cu cateva absențe importante in cele doua loturi. Craiova - Dinamo se joaca azi, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, TV Digi Sport și TV Telekom…

- Atacantul bosniac Elvir Koljic (24 de ani) a parasit terenul accidentat in minutul 72 al meciului dintre FC Voluntari și CS Universitatea Craiova, la scorul de 3-1 Seara lui Victor Pițurca a fost stricata in ultimul sfert de ora. Oltenii s-au impus categoric la Voluntari, s-au calificat in „sferturile”…