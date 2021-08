Stiri pe aceeasi tema

- FC Barcelona a anunțat oficial ca Leo Messi (34 de ani) nu va mai continua la clubul catalan! Plecarea lui Leo Messi de la Barcelona a starnit un val de reacții fara precedent in fotbalul mondial. Cele mai multe au fost atacuri indreptate impotriva conducerii clubului catalan. Leo Messi NU va mai continua…

- Barcelona poate oficializa imediat noul contract al argentinianului Messi dupa ce s-a anunțat ca fondul de investiții CVC Capital Partners injecteaza 2,7 miliarde pentru a sprijini cluburile spaniole La Liga a gasit o soluție pentru a salva cluburile. A incheiat un acord cu CVC Capital Partners, fond…

- Moderatorul de la Antena 3, Mihai Gidea, a avut o ieșire nervoasp, miercuri seara, in emisiunea Sinteza Zilei, cu privire la ceea ce se intampla la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu, acolo unde mișuna șobolanii și acolo unde unitatea sanitara ar putea ramane fara paza. Mihai Gadea s-a…

- Doliu in presa romaneasca. Romania a pierdut unul dintre cei mai valoroși jurnaliști. Florin Condurațeanu a incetat din viața luni, 28 iunie. Ce s-a intamplat cu jurnalistul chiar luni seara. Mihai Gadea, moderatorul emisiunii Sinteza Zilei, a fost cel care a facut cumplitul anunț. Florin Condurațeanu…

- Cunoscutul jurnalist Florin Condurațeanu a incetat din viața luni, 28 iunie 2021, la varsta de 71 de ani, in urma unui stop cardio-respirator. Știrea a fost confirmata de Mihai Gadea in cadrul ediției de luni seara a emisiunii “Sinteza Zilei”. „Colegul si prietenul nostru, unul dintre cei mai minunati…

- Chirurgul Mircea Beuran, trimis in judecata de DNA pentru luare de mita, in 2020, fost presedinte al Senatului Universitatii de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti, a caștigat in instanța repunerea in funcție și plata tuturor salariilor de la concediere, a anunțat Mihai Gadea, la Sinteza…

- Varful argentinian a evoluat la City, timp de zece ani. Iar inainte de a parasit gruparea de pe „Ettihad“, cu destinatia Barcelona, a tinut sa le multumeasca celor 60 de angajati care s-au ocupat de prima echipa, cat timp a imbracat el tricoul „cetatenilor“.

- Barcelona nu a putut sa o invinga pe Levante in etapa 36 din La Liga. A fost 3-3 pe Estadi Ciutat de Valencia, iar șansele catalanilor la titlu se diminueaza. Barcelona a avut o prima repriza buna cu Levante. Messi a deschis scorul in minutul 25, cu o finalizare din cadere, din interiorul careului.…