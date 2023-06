Stiri pe aceeasi tema

- Carlo Ancelotti a vorbit despre viitorul sau, dupa umilinta suferita de Real Madrid cu Manchester City, scor 0-4, din returul semifinalelor UEFA Champions League. „Galacticii” au iesit din cursa pentru apararea trofeului si castigarea pentru a 15-a oara a Ligii Campionilor. Pep Guardiola si-a luat revansa…

- Antrenorul lui Real Madrid, Carlo Ancelotti, l-a folosit, in lipsa suspendatului Eder Militao, pe Rudiger, care a oferit o lecție de marcaj asupra lui Erling Haaland, golgheterului lui City, cum scrie Marca. In plus, l-a pus la dublaj pe Alaba, iar Kroos și Valverde au ajutat, taindu-i legatura cu De…

- Carlo Ancelotti a luat foc dupa golul marcat de Kevin De Bruyne in Real Madrid – Manchester City 1-1! Antrenorul italian a contestat vehement golul marcat de englezi, dar s-a ales cu un cartonas galben. Carlo Ancelotti a cerut ca golul sa fie anulat si a invocat doua faze care au avut loc inaintea reusitei…

- Reactia lui Carlo Ancelotti, dupa umilinta cu Girona. Antrenorul celor de la Real Madrid a spus ca acest meci nu arata adevarata fata a echipei sale. Fara Thibaut Courtois si Karim Benzema, Real Madrid a fost de nerecunoscut in deplasarea de la Girona, care s-a impus cu un incredibil 4-2. Toate golurile…

- Dan Petrescu (55 de ani), antrenorul campioanei CFR Cluj, a menționat discursul lui Carlo Ancelotti, antrenorul de la Real Madrid, atunci cand a fost intrebat cum reușește sa-și motiveze fotbaliștii. CFR Cluj a caștigat ultimele 5 titluri de campioana in Liga 1 și vaneaza in acest sezon al șaselea triumf…

- Antrenorul italian Carlo Ancelotti a ținut sa-și felicite jucatorii dupa ce Real Madrid a invins Barcelona și s-a calificat in finala Copa del Rey. Ultimele cuvinte din discursul acestuia au declanșat fiesta in vestiar.Real Madrid a invins categoric miercuri seara, Barcelona, chiar pe terenul acesteia,…

- Real Madrid a facut spectacol duminica pe Santiago Bernabeu in duelul cu Real Valladolid. Formația antrenata de Carlo Ancelotti și-a invins fara emoții adversara (6-0), iar Karim Benzema a facut un meci memorabil in fața propriilor suporteri.

- Antrenorul italian Carlo Ancelotti (63 de ani) mai are contract cu campioana lumii pana in iunie 2024 și va pleca doar daca președintele Perez il da afara. Poate salva sezonul cu Liga sau Cupa Regelui. Carlo Ancelotti nu se gandește deloc sa se desparta prea curand de Real Madrid. ...