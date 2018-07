Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep va disputa al doilea meci la Wimbledon 2018 pe a doua arena ca importanta a complexului de la All England Club, singurul meci feminin programat, joi, pe Central fiind cel dintre britanica Johanna Konta si Dominica Cibulkova - jucatoarea eliminata in extremis de pe lista capilor de serie…

- Simona Halep continua sa conduca ierarhia mondiala in tenisul feminin. Site-ul WTA a publicat clasamentele saptamanale dupa turneul Premier 5 de la Roma. Romanca de 26 de ani se bucura de postura de lider mondial pentru a 29-a saptamana consecutiva, cu un total de 7.270 de puncte.

- WTA a publicat azi noul clasament din WTA, in fruntea caruia se afla in continuare Simona Halep. Simona Halep se menține in fruntea clasamentului și va ramane lider pana la Roland Garros. Romanca e urmata de Caroline Wozniacki, in fața careia are un avans de 335 de puncte. Garbine Muguruza se situeaza…

- Astazi, totul se petrece intr-un ritm alert, iar in business trebuie sa fii mereu la curent cu tot ceea ce se intampla in timp real, astfel ca accesarea informatiilor de pe e-mail a devenit indispensabila in orice domeniu de activitate, acest lucru fiind acum posibil cu usurinta prin intermediul…

- Siegfried Mureșan, europarlamentar ales pe listele Partidului Mișcarea Populara, trece la PNL, au declarat pentru HotNews.ro surse politice. Mureșan este purtator de cuvant al Partidului Popular European, cel mai mare grup politic din Parlamen...

- Andrei Ciutac a revenit in fruntea clubului Foresta Suceava intr-o perioada delicata pe care o traverseaza gruparea antrenata de Florentin Petre. "Nu puteam sa refuz propunerea de a ajuta echipa aflata in lupta pentru evitarea retrogradarii. Avem un final de sezon dificil, cu deplasari grele, dar vom…

- ALEGERILE FRF marcheaza o zi importanta pentru fotbalul romanesc. Cei 257 de membri ai adunarii generale a Federatiei Romane de Fotbal vor decide cine va conduce forul in urmatorii 4 ani. Este o pozitie importanta in Romania. Cel ales astazi va fi omul in ale carui strategii isi pun speranta milioanele…

- Este anunțul facut de președintele Consiliului Județean, Marian Mina, care noteaza, pe pagina sa de facebook: ”Zi importanta pentru administratia din Giurgiu, joi, 19 aprilie! Vor veni intr-o vizita de lucru vicepremierul Paul Stanescu, ministrul de Interne, Carmen Dan, si secretarul de stat in Ministerul…