- Guvernul Romaniei a stabilit astazi, prin mai multe hotarari, schimbarile preconizate la nivelul prefecturilor din țara. Astfel, a fost confirmata oficial plecarea Lilianei Oneț (PNL) din funcția de prefect, care a fost preluata de Zoltan Nemeth (USR-Plus). De asemenea, Andrei Molnar (UDMR) a fost confirmat…

- Trei ofițeri de la ISU Dobrogea vor fi cercetați disciplinar Foto arhiva: ISU Ministrul de interne, Lucian Bode, a anuntat ca luni începe cercetarea disciplinara a trei ofiteri de la ISU Dobrogea în urma interventiei de la incendiul în urma caruia o femeie a murit aruncându-se…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, luni, ca un ofiter cu functie de conducere din cadrul ISU Constanta, care avea responsabilitati legate de dotarea cu echipamente, a depus cerere de pensionare. "Un ofiter cu functie de conducere din cadrul ISU Constanta si-a depus…

- Demisie importanta la Primaria Timișoara. Șefa Direcției de Comunicare, Alina Pintilie, a decis sa plece din instituția in care muncește de ani buni. Pintilie a fost suspendata in trecut din cauza implicarii in dosar de finanțare a Politehnicii Timișoara. Pe durata admnistrației Robu, Alina Pintilie…

- Liberalul Cristian Haiduc, in prezent consilier județean, a fost validat de PNL pentru funcția de subsecretar de stat in Ministerul Dezvoltarii. Cristian Haiduc a mai fost, in trecut, președinte... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- 12 persoane sunt suspectate de comiterea unui sir de escrocherii prin insusirea banilor de pe cardurile bancare ale cetatenilor. Doi dintre suspecti, presupusi organizatori, isi ispasesc pedepsele in locurile de detentie, iar un alt suspect detine functie de conducere in unul din penitenciarele din…

- Primul joc de verificare pe 2021 al Ripensiei a fost de fapt un meci ”in familie”, antrenorul Cosmin Petruescu imparțind lotul ripensist in doua echipe. Meciul-școala s-a jucat astazi in Baza 2 a UPT și s-a desfașurat pe durata a doua reprize a cate 45 de minute. Iata cum s-au prezentat cele doua formații:…

- Noul primar al Timișoarei a preluat de la fosta administrație un numar destul de mare de proiecte, aflate in diferite stadii de realizare. Dominic Fritz a anunțat deja ca ceea ce fusese denumit de predecesorul sau ”dezvoltare in forța” se va opri, iar in viitor se va pune accent pe calitate, pe proiecte…