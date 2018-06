Pleaca seful STS! Acum, desigur, dincolo de socul acestei retrageri la niciun an dupa ce propunerea de numire a sa in fruntea STS a obtinut unanimitatea in CSAT ramane intrebarea de ce, totusi, tocmai acum a ales sa faca pasul inapoi? Mai ales ca, sub conducerea lui Vasilca, serviciul a fost ferit de orice ”intemperie”, inginerul care a […] Pleaca seful STS! is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sebastian Ghita a fost achitat. Nu in toate dosarele, caci mai sunt, ci doar intr-unul. Bun si asa. Si unde mai pui ca i s-a revocat si mandatul de arestare. Ce-o sa faca mai departe Parchetul DNA nu stiu, mai vedem. Nu vreau sa miroasa a antepronutare, dar nasul meu de copoi pervers, si mut […] Vine…

- Sefa Guvernului se pregateste pentru noi vizite externe, de aceasta data in doua state baltice – Lituania si Estonia. “Este foarte important sa vorbim cu guvernele acestor tari. Este foarte important sa vorbim cu guvernele acestor tari. Avem pe agenda europeana dosare de interes major pentru toate statele…

- Lucian Onea a ajuns marti dimineata, in jurul orei 10, la Parchetul General, in Capitala. A stat in incinta cateva zeci de minute, iar la plecare a explicat de ce a ajuns in fata procurorilor de la Parchetul de pe langa inalta Curte. “Mi-au fost aduse la cunostinta acuzatiile. Urmeaza sa administram…

- Reactiei categorice exprimate inca de joi, cand s-a aflat ca Ludovic Orban a facut o sesizare la Parchetul General pe numele sefei Guvernului si a liderului PSD, i se adauga cea din cursul acestei zile, pe care Liviu Dragnea arata cu degetul inspre Cotroceni. Al treilea om in stat considera ca plangerea…

- Yves Caracatzanis, directorul general al Renault si Dacia in Romania, va veni la carma companiei ”AvtoVAZ” din Rusia. Incepand cu 1 iunie, actualul director general al Renault si Dacia din Romania, Yves Caracatzanis va deveni noul presedinte al companiei ”AvtoVAZ”, informeaza compania Alliance Rostec…

- Seful DSU, Raed Arafat, a transmis cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatatii, ca este importanta cresterea veniturilor personalului de sanatate, insa sunt necesare si alte masuri. Astfel, medicii ar trebui sa se hotarasca si sa aleaga sa lucreze fie la stat, fie la privat, nu in ambele locuri. Propunerea…

- Un nou dosar disjuns din cel al DNA, in care presedintele PSD Liviu Dragnea a fost condamnat in anul 2016 definitiv la inchisoare cu suspendare, pentru fraudarea Referendumului din 2012 privind suspendarea fostului presedinte Traian Basescu, a ajuns pe masa instantei de judecata.

- Președintele Iohannis se va afla la Bruxelles în urmatoarele doua zile. Șeful statului va participa la reuniunea Consiliului European, unde principala tema pe agenda reuniunii va fi decizia recenta a președintelui american privind instituirea unor taxe la