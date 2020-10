PLEACĂ din partid după ce a pierdut alegerile locale: M-am sacrificat Emanuel Ungureanu, deputat USR de Cluj, a anunțat ca pleaca din formațiunea politica. Decizia acestuia vine in contextul in care a pierdut in alegerile locale de la Cluj-Napoca și nu a reușit sa-i convinga pe colegii sai din alianța USR-PLUS Cluj sa-i ofere votul pentru un loc eligibil la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Ungureanu spune ca pleaca din USR Cluj, dar vrea sa fie „adoptat” de alta filiala a uniunii. „M-am sacrificat pentru o candidatura intr-o competiție pe care știam ca nu am șanse sa o caștig la locale pentru a avea un scor decent pentru ca orice coleg mai puțin notoriu decat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

