- Partidul Mișcarea Populara va merge la primaria Targoviște tot pe mana unui tanar. Este vorba de David Șauleanu, un om Post-ul TARGOVIȘTE: Inca un tanar intra in lupta pentru primarie. David Șaulean va fi candidatul PMP apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Extradarea lui Vlad Plahotniuc de catre SUA și aducerea lui in fața justiției din Moldova este una din prioritațile organelor de drept, a declarat astazi Igor Dodon in cadrul emisiunii "Președintele raspunde". Fiind intrebat de un internaut ce acțiuni se intreprind pentru realizarea acestui obiectiv,…

- Consilierul județean sucevean Dan Cusnir (PSD) sustine ca in PNL este o lupta pentru putere careia i-a cazut victima Gheorghe Flutur, președinte al Consiliului Județean Suceava si membru PNL, si ca ar fi implicati inclusiv Ludovic Orban si Nelu Tataru. Totul, in contextul in care Suceava este orasul…

- Societatea de Investiții Financiare (SIF) Moldova, din Bacau, a alocat pana acum aproape un milion de lei pentru opt instituții și organizații medicale aflate in lupta cu noul coronavirus. Acestea sunt Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”, Spitalul Universitar de…

- Decizia autoritaților de acorda un ajutor financiar tuturor medicilor și altor funcționari de stat care lupta cu COVID-19 in prima linie este una buna. De aceasta parere sint 94 la suta din cetațeni. Datele se conțin intr-un sondaj, realizat de IMAS la comanda Public Media. Doar 4% din participanți la…

- In timp ce Curtea Constituționala a suspendat legea privind ajutoarele acordate populației in timpul pandemiei de COVID-19, adoptata prin asumare de raspundere de Guvernul Chicu, primarul celei mai sarace suburbii a municipiului Chișinau a gasit bani sa achite serviciile comunale pentru toți locuitorii…

- „Țin sa informez șeful statului (poate cei din jur nu au curajul) ca sistemul de sanatate nu dispune de cei 50 mii personal medical pe care Dumnealui a anunțat ca ii arunca in lupta cu coronavirusul", opineaza ex-ministra Sanatații, Ala Nemerenco.

- Moldova se apropie de apogeul crizei provocate de COVID-19 si va trece la scenariul patru de combatere a pandemiei, atunci cand vor fi confirmate peste 1.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.