- Exporturile Rusiei de gaze și petrol ar putea depași semnificativ anul acesta valoarea totala din 2021, in ciuda sancțiunilor occidentale. Practic, Kremlinul poate caștiga doar din exporturile de energie 800 de milioane de dolari pe zi.

- Fiind din ce in ce mai popular, conceptul de case pe structura metalica este tot mai preferat de catre cumparatori. Aceasta constructie rezistenta la foc, la apa si la cutremure, care se ridica rapid si foloseste materiale non-combustibile este recomandata pentru numeroasele alte beneficii pe care le…

- Cand Rusia a invadat Ucraina, Valery Nechay, coordonator al statiei din Sankt Petersburg a radioului independent Ecoul Moscovei, a stiut ca trebuie sa plece din țara. In cateva zile au venit, pe rand, o legislatie noua, care limita libertatea presei, amenintari la adresa lui, a mamei sale si a colegilor…

- Temperaturile din luna martie au fost mai scazute decat ar fi trebuit in mod normal, iar lipsa precipitațiilor din timpul iernii a determinat apariția secetei. Datele Administrației Naționale de Meteorologie indica faptul ca in luna martie au existat stații meteo in care nu au fost inregistrate deloc…

- "Un fair-play financiar mai putin restrictiv, dar mai eficient?", se intreaba AFP, intr-un material despre noile reguli financiare pe care UEFA se pregateste sa le adopte. Concepute in mijlocul crizei Covid-19 si menite sa limiteze cresterea costurilor salariale, noile reguli bugetare pentru fotbalul…

- Un articol al agentiei Novosti explica „foaia de parcurs” care s-ar declansa dupa eliminarea fizica a adversarilor in razboi. Nu doar infrangerea totala pe campul de lupta a oponentilor ucraineni, ci si o lucrare ulterioara de „curatare” a tuturor aparatelor politice si militare ale statului, reeducarea…

- Un val de aer african aduce vreme deosebit de calda in Romania. Spre sfarsitul saptamanii temperaturile vor scadea accentuat. Meteorologii anunta ploi si valori diurne negative in zilele de 3 si de 4 aprilie. Vineri, 1 aprilie, aproape toate regiunile vor fi vizate de ploi, a anuntat directorul Administratiei…