PlayStation 5 se scumpeşte In mai multe regiuni ale lumii, consolele de gaming PlayStation 5 vor costa mai mult, dupa o scumpire semnificativa anuntata de producatorul japonez. In Europa, PS5 se scumpeste cu 10%, urmand ca versiunea cu disc Ultra HD Blu-ray sa coste 550 de euro (de la 500 de euro), iar cea digitala sa se scumpeasca de la 400 de euro la 450 de euro. Scumpirile sunt si mai mari in anumite zone, precum Japonia, unde PS5 va costa cu 21% mai mult. Pe de alta parte, in Marea Britanie pretul consolei creste cu doar 6 procente. Cu exceptia Japoniei, unde scumpirea va fi operata pe 15 septembrie, noile preturi intra… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

