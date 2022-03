PlayStation 5 a primit o actualizare importantă şi promisiunea VRR-ului… din nou Posesorii de console PlayStation 4 si PlayStation 5 se pot bucura de o noua actualizare de firmware, acum in varianta finala. E vorba despre cea prezentata sub forma de beta in luna februarie si aduce multe noutati. Cu aceasta ocazie Sony a vorbit din nou despre VRR. Printre noutati se numara si modalitati de a pastra catalogul de joc organizat dupa preferinte si de a filtra genurile de jocuri. Apare si un buton nou numit „Keep in Home”, care iti permite sa pui la indemana (sa faci pinning) jocuri pe pagina principala a dashboard-ului de pe PS5. Posesorii de PS4 pot odata cu acest update sa dea… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

