- Destul de mulți romani iși fac analiza de anticorpi inainte sa ia decizia de a merge la vaccinare. Anticorpi multi, protectie mare? Experții explica de ce nu e necesar sa ne masuram anticorpii inainte de a merge la doza 3.

- Nivelul de infectare in Ialomița se apropie de pragul de 10 cazuri la 1000 de locuitori. Numarul de imbolnaviri a atins pragul de 15000. Realitatea e crunta. Se moare din cauza infectarii cu COVID-19. Murim, dar refuzam sa ne vaccinam. E mai ușor sa credem ca vaccinul ne controleaza gandurile și ne…

- Ai mereu tendința sa eviți anumite lucruri sau situații care pot parea dificile? Ți se intampla adesea sa intri in conflict cu partenerul de viața, cu familia sau cu colegii de la job și sa nu reușești sa-ți controlezi reacțiile? Iți propui mereu sa

- Angajații Direcției Regionale Centru a IGC au reținut doua persoane, in acest weekend, cu substanțe interzise in sectoarele Ciocana și Buiucani din capitala. Comportamentul i-a dat de gol, iar carabinierii au reacționat rapid, chiar daca unii au incercat sa fuga.

- FCSB a invins-o, duminica seara, pe Arena Nationala, cu scorul de 6-0, pe Dinamo, intr-un meci din etapa a opta a Ligii 1. Dinamo a ajuns la a cincea infrangere consecutiva. Aceasta a fost cea mai mare diferenta de scor inregistrata in istoria intalnirilor dintre cele doua echipe. Antrenorul alb-roșilor,…

- Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc (PNL), a declarat vineri la Antena 3 ca președintele partidului, Ludovic Orban, nu se mai califica sa conduca PNL dupa comportamentul impotriva propriului Guvern. El a adaugat ca nu se pune totuși excluderea din PNL a lui Orban. „Nu, nu, nu exista…

- Departamentul american al Apararii a confirmat, joi seara, ca printre persoanele ucise in dublul atentat produs in zona Aeroportului din Kabul se numara militari americani, fara insa a oferi detalii, noteaza mediafax. "Putem confirma ca un numar de membri ai Armatei SUA au fost ucisi in atacul…

- Comportamentul campioanei turneului WTA 250 de la Cluj-Napoca, Andrea Petkovic a fost chestionat de adversarele sale. Andrea Petkovic a caștigat turneul WTA 250 organizat la Cluj-Napoca, dar victoria sa in Ardeal nu a venit fara scandal. Fara titlu in circuit in ultimii 6 ani, jucatoarea germana…