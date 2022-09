Stiri pe aceeasi tema

- Presedintelui rus Vladimir Putin nu trebuie sa i se permita sa repete anexarea Peninsulei Crimeea si in alte parti ale Ucrainei, a declarat marti premierul britanic in exercitiu Boris Johnson, transmite DPA. In mesajul video adresat participantilor la conferinta internationala Platforma Crimeea, gazduita…

Peste 31.000 de persoane din Ucraina si Rusia au emigrat in Israel dupa ce fortele ruse au inceput invazia Ucrainei, in 24 februarie, o crestere masiva fata de perioada similara din 2019, indica datele oficiale date miercuri publicitatii de autoritatile israeliene, relateaza Reuters.

Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat joi ca Ucraina nu ia parte la negocieri de pace cu Rusia, deoarece urmeaza instructiunile Statelor Unite, relateaza Reuters.

- Confruntata cu pierderi umane grele in razboiul din Ucraina, Rusia ar lua in considerare opțiuni neconvenționale pentru recrutarea celor care doresc sa lupte pe front, inclusiv in penitenciarele rusești. „Lipsa de personal a Forțelor Armate ale Federației Ruse poate obliga Ministerul Apararii al Federației…

- Saptezeci de diplomati rusi si familiile lor au parasit Bulgaria dupa ce aceasta tara a anuntat expulzarea lor in baza unor suspiciuni de spionaj, informeaza duminica dpa. Sofia a expulzat diplomatii rusi miercuri si le-a fixat pana duminica termen pentru a se intoarce in Rusia, aceste persoane fiind…

Membrii trupei punk-pop Little Big, aleasa sa reprezinte Rusia la concursul Eurovision 2020, si-au parasit țara natala si au lansat un cantec anti-razboi in semn de ramas bun, informeaza vineri DPA.

- Economia Rusiei ar putea avea nevoie de un deceniu pentru a reveni la nivelurile anterioare sanctiunilor din 2021, a declarat vineri German Gref, directorul general al celei mai mari banci din tara, Sberbank, deoarece restrictiile economice au oprit jumatate din comertul acesteia, transmite Reuters.…

- Forțele armate ale Ucrainei au trecut la acțiuni de contraofensiva, a anunțat de comandantul suprem al forțelor armate ale Ucrainei, Valery Zaluzhny, conform agenției ucrainene de știri Ukrainski Novini. Comandantul suprem al forțelor armate ale Ucrainei nu a precizat insa și in ce direcție se indreapta…