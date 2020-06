Stiri pe aceeasi tema

O forma de viața necunoscuta, de Andreea Rasuceanu, Editura Humanitas,2018 Munca de cartograf presupune sa ai anumite abilitați, abilitați

Freud Museum, de Ioana Scoruș, Editura Polirom, 2019 Sunt anumite teritorii care nu pot fi parcurse, sau cunoscute,

Cartea Reghinei, de Ioana Nicolaie, Editura Humanitas, 2019 Lumea are tot felul de reprezentari, multe… Exista, in același timp,

- La doar sapte ani, Gabriel, un copil din Botosani, a ramas doar cu amintirile unei copilarii fericite! Un incendiu i-a transformat, acum cateva zile, casa in ruine. Focul i-a distrus si singura avutie: o pereche de adidasi noi, pe care abia astepta sa ii poarte cand va reincepe scoala. Acum nu mai are…

Așteptand o alta omenire, de Gabriel Liiceanu, Editura Humanitas, 2018 Citind se poate trai la propriu efectul de impartașire,

„Despre ce ne apropie și ce ne desparte", de Doru Castaian, Editura Ratio et Revelatio, 2019 Doru Castaian este astazi

soft guerilla, de Teodora Coman, Casa de Editura Max Blecher, 2019 Cum poate un poet sa nelinișteasca altfel decat

- REȘIȚA – Fostul portar Martin Tudor a murit in aceasta dimineata, in jurul orei 10, la Reșița! Nu avea decat 43 de ani, dar un infarct i-a pus capat vietii! „Sunt și eu consternat. Sunt in Reșița și m-a sunat un prieten sa ma anunțe. Știu ca era in oraș, aici. Nu pot crede! Cuvintele chiar sunt inutile.…