Posibilitațile și capacitatea literaturii de a spune mai departe, de a spune despre ce urmeaza și despre cat mai multe dintre starile vii ale viitorului nu s-au oprit niciodata, nu

Sarme, de Anda Vahnovan, Casa de Pariuri Literare Cuvintele reușesc sa alcatuiasca și sa creasca prin fiecare alaturare a lor teritorii, suprafețe intinse, sau inalte in care iși pot lasa

maki for 2, de Adelina Pascale, Casa de Editura Max Blecher Un semn așezat intr-o silueta discreta, in mișcarile ei moi incurajate de puțina lumina ce-i imprejmuiește aceste urme prelungi

Cele patru oglinzi ale adevarului, de Ana-Maria Negrila, Editura Hyperliteratura Renașterea se ascunde in fiecare noua trezire, in fiecare nou și necunoscut inceput pe care viața il pune la

Locuri. Oameni. Povești, carte de reportaj, de Liliana Nicolae, Casa de Pariuri Literare Intregimea lumii nu poate fi cuprinsa vreodata, nicio privire nu poate sa țina in desfacerea ei atata

Oameni fara piele, de Suzanica Tanase, Casa de Pariuri Literare Corpul iși muta frecvent poveștile in simțuri, in trairi și in fiecare dintre transele incapute in toate aceste senzoriale și

mandala, de Oana Catalina Ninu, Casa de Pariuri Literare Anumite cuvinte iși gasesc loc in poezie și spun despre dezalcatuiri, despre desfaceri și despre fiecare deschidere care accepta patrunderea privirii

Jumatate din viața mea de acum, de Ileana Negrea, Editura frACTalia Fiecare deșteptare și fiecare noua deschidere a ochilor propun inca o aruncare in starile pe care noutatea le ofera,