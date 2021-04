Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul formatiei Universitatea Craiova, Marinos Ouzounidis, a prefatat confruntarea cu Sepsi Sf. Gheorghe, programata sambata, de la ora 20.30, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Confruntarea conteaza pentru prima etapa din play-off-ul Ligii 1. „O sa vedem daca vom lupta pana la final pentru titlu” Tehnicianul…

- FK Miercurea Ciuc intalnește, sambata, in deplasare, de la ora 11.30, pe CS Mioveni, intr-un meci din cea de-a doua etapa a play-off-ului Ligii a II-a de fotbal. Ciucanii au debutat cu stangul in play-off, fiind invinși, marți, pe teren propriu, cu 1-0, de Rapid București. Tot sambata, dar de la ora…

- Toni Petrea (46 de ani), antrenorul de la FCSB, a susținut o conferința de presa cu o zi inainte de meciul cu Sepsi de la Sf. Gheorghe, ultimul din sezonul regular al Ligii 1 pentru „roș-albaștri”. „Va fi o partida in compania unui adversar foarte bun, calificat in play-off. Ne așteptam la o partida…

- ​Meciul FCSB - CS Universitatea Craiova, programat duminica, de la ora 20:30, în etapa a 29-a a Ligii I, nu va mai avea loc pe Arena Nationala. Potrivit FCSB, aceasta decizie a fost luata în urma unor probleme tehnice aparute la Arena Nationala, care au facut imposibila disputarea…

- Sepsi Sf.Gheorghe va intalni, joi seara, formația italiana Reyer Venezia, intr-un meci din sferturile de finala ale competiției EuroCup la baschet feminin. Partida, gazduita de Sepsi Arena, va incepe la ora 19.00, caștigatoarea urmand sa se califice la turneul Final Four. Echipa din Sf.Gheorghe s-a…

- Detinatorii drepturilor tv si Liga Profesionista de Fotbal desemneaza la finalul fiecarui meci cel mai bun jucator.Iata care au fost fotbalistii evidentiati in partidele etapei a 26-a: Sepsi OSK Sf. Gheorghe -Chindia Targoviste 0-1, Cristian Negut (Chindia). Viitorul Constanta – Academica Clinceni 1…

- Dinamo București și Sepsi Sf. Gheorghe se vor infrunta astazi, de la ora 21:00, in runda #23 din Liga 1. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la DigiSport, TV Telekom Sport și LookSport+. Dinamo a pierdut derby-ul etapei #22, cu CS Universitatea Craiova, scor 0-1In…

- Runda a 20-a din Liga I de fotbal a inceput vineri, 29 ianuarie, cu meciul Universitatea Craiova – FC Argeș 1-1. Sambata, 30 ianuarie, s-au disputat trei partide: Gaz Metan Mediaș – Academica Clinceni 1-1, Sepsi OSK Sfantu Gheorghe – FC Voluntari 2-2 și FCSB – CSM Politehnica Iasi 3-1. Duminica, 31…