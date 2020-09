Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo Kiev, formatia antrenata de Mircea Lucescu, s-a calificat in play-off-ul preliminariilor Ligii Campionilor, dupa ce a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (0-0), formatia olandeza AZ Alkmaar. Au marcat: Gerson Rodrigues ('49) si Saparenko ('86).Dupa ce s-a calificat in play-off-ul…

- Au marcat: Gerson Rodrigues '49 si Saparenko '86. Prin califcarea in play-off, Dinamo Kiev si-a asigurat prezenta in faza grupelor Ligii Europei. Pentru un loc in grupele Ligii Campionilor, echipa lui Lucescu se va duela cu invingatoarea din meciul Gent (Belgia) - Rapid Viena (Austria), care are loc…

- ​Dinamo Kiev, formatia antrenata de Mircea Lucescu, s-a calificat în play-off-ul preliminariilor Champions League, dupa ce a învins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formatia olandeza AZ Alkmaar.Au marcat: Gerson Rodrigues '49 si Shaparenko '86. Vezi aici cele doua…

- Azi se joaca primele trei partide din turul III din preliminariile UEFA Champions League. Dinamo Kiev, echipa lui Mircea Lucescu, joaca de la 20:00 cu AZ Alkmaar, iar meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro. Partida se va juca intr-o singura manșa, pe terenul formației din Ucraina. ...

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul etapei cu numarul 3 din Liga 1, care se va disputa dupa meciurile echipei naționale din urmatoarea saptamana. Toate meciurile pot fi urmarite in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe posturile Look, Telekom Sport și Digi Sport. ...

- Dinamo Kiev, echipa lui Mircea Lucescu, și Gent, formația pregatita de Ladislau Boloni, s-ar putea infrunta in play-off-ul Ligii Campionilor. Tragerea la sorți pentru play-off-ul Ligii Campionilor ofera posibilitatea unui duel al antrenorilor romani. Pentru asta, Gent trebuie sa o elimine pe Austria…

- Dinamo Kiev și-a aflat azi traseul catre grupele Champions League. Echipa pregatita de Mircea Lucescu o va avea ca adversara in al treilea tur preliminar pe AZ Alkmaar, in manșa unica pe teren propriu, pe 15 ori 16 septembrie. Daca trece de echipa clasata pe 2 in Olanda in ultimul campionat oprit…

- Dupa patru meciuri spectaculoase in sferturi, jucate intr-o singura manșa, la Lisabona, s-au stabilit cele doua semifinale ale ediției 2019-2020 din UEFA Champions League. Final 8-ul propus de UEFA pentru finalul Ligii Campionilor, cu meciuri jucate intr-o singura manșa, se apropie de final. Franța…