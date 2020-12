Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat a anunțat, joi seara, ca nu vor putea fi organizate petreceri de Craciun și Revelion cu mai mult de 20 de participanți, așa cum este in lege. De asemenea, șeful DSU a recomandat evitarea colindatului, dar a precizat ca este permisa taierea porcilor. ”Toate limitarile care au fost pana acum…

- Grecia se confrunta cu o explozie de cazuri de COVID-19, motiv pentru care, Guvernul a decis sa prelungeasca lockdown-ul național pana pe 7 ianuarie. Astfel, grecii vor avea parte de restricții dure de Craciun și Revelion, fiind prelungite cele incepute in luna noiembrie. Școlile, restaurantele și terenurile…

- Targul de Craciun nu se va mai ține in acest an in centrul Timișoarei, casuțele pentru comercianți urmand sa fie raspandite prin cartierele orașului. La fel se va intampla și cu iluminatul festiv, a anunțat primarul Dominic Fritz. Nu vor fi nici concerte de Craciun și Revelion.

- In premiera pentru industria HoReCa, turiștii care vor sa se cazeze in hoteluri vor fi testați la intrarea in unitațile de cazare. Pentru a-și acoperi din pierderile provocate de pandemie, unii hotelierii au decis sa apeleze la testarea rapida pentru a crește nivelul de incredere al turiștilor și ca…

- Agentiile de turism fac reduceri de pret Agentiile de turism se întrec în oferte cu reduceri de pret pentru toate destinatiile, atât pentru Craciun si Revelion, cât si pentru vacantele de anul viitor. Din cauza restrictiilor impuse de pandemia de coronavirus, agentiile au…

- Jurnalistul este de parere ca președintele Klaus Iohannis va impune romanilor sa iși petreaca sarbatorile de iarna acasa, mai ales in contextul ca acestea sunt dupa alegerile parlamentare de pe 6 decembrie. "Avand in vedere ca este dupa 6 decembrie si el o sa castige majoritatea, nu trebuie…

- Se apropie sezonul sarbatorilor de iarna, iar stațiunile din județul Cluj au inceput deja sa posteze oferte pentru perioada de Craciun și Revelion. Care sunt prețurile cabanelor din stațiunile clujene?

- "Uitați-va in jurul nostru, toate țarile iau masuri serioase, nu e de glumit", a spus secretarul de stat. Intrebat cum vor fi sarbatorile de Craciun anul acesta, in condițiile in care de Paște nu a fost permis accesul credincioșilor in biserici, Raed Arafat a subliniat ca este foarte greu…