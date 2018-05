Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca platile APIA s-au incheiat si, totodata, a ajuns la final procesul de primire a cererilor unice pentru campania anului 2018, atat pentru sectorul vegetal, cat si pentru cel animal. "Domnule ministru Petre Daea va felicit, astazi au fost incheiate…

- Bugetul mulatianul al UE se va ridica la aproape 1.300 de miliarde de euro. Accesarea fondurilor europene, inclusiv a subvențiilor pentru agricultura, ar putea fi condiționata de respectarea statului de drept, spune europarlamentarul PNL, Marian Jean Marinescu. Sumele alocate de ...

- Comisia Europeana anunta bugetul Uniunii pentru periaoda 2021-2027. Oficialii europeni vor sa ia in calcul noile prioritați ale Uniunii, securitatea si imigratia. Pachetul pentru perioada in curs(2014-2020 a fost stabilit, in urma unor negocieri tensionate, la aproximativ 1.

- Declaratia unica privind veniturile si CAS ale persoanelor fizice se va putea depune online dupa data de 16 mai, iar „de la finalul lunii iunie” platile obligatiilor catre bugetul de stat se vor putea face la unitatile locale ale CEC Bank, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.„Va…

- George Becali, patronul FCSB, a afirmat in aceasta seara ca nu mai crede deloc ca Denis Alibec poate reveni la forma aratata in trecut. "E incurabil ce face el", s-a resemnat latifundiarul. "Alibec se pregatește foarte bine, dar ce face el e incurabil. Nu mai am ce comenta, am facut tot ce a depins…

- UPDATE 16:30: Lucrarile de sudura la conducta ce inlocuieste tubul avariat au fost finalizate, anunta CRAB. Incepand cu ora 17.00, se incepe procedura de umplere a conductei de aductiune. Vom reveni cu amanunte. UPDATE: CRAB anunta ca au fost... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Primaria Sectorului 3 va face in perioada urmatoare o analiza a personalului angajat, urmand sa se faca disponibilizari pentru eficientizarea institutiei, dar si pentru ca bugetul de salarii sa nu afecteze bugetul de investitii, dupa majorarile salariale, anunta primarul sectorului, Robert

- Bugetul alocat pentru platile compensatorii de dezvoltare rurala este mai mare de 2,6 miliarde euro. MADR a lansat si o invitatie catre fermieri ca, incepand din 1 martie 2018, sa solicite la APIA platile compensatorii de dezvoltare rurala prin cererea unica de plata.