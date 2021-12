Stiri pe aceeasi tema

- 8,3 milioane de participanți contribuie la 17 fonduri de pensii private Foto Agerpres Piata pensiilor private din România a ajuns în primele noua luni din 2021 la active totale de peste 90 de miliarde de lei, în creștere cu 25% fața de intervalul similar al anului precedent. Potrivit…

- ​13.604 de participanți ori beneficiari ai Pilonului II de pensii (pensie obligatorie administrata privat) au încasat peste 207 milioane de lei, în primele noua luni din acest an, în urma contribuțiilor la acest sistem, a anunțat vineri ASF. Din valoarea totala a plaților efectuate,…

- 59.000 de participanți și moștenitori la Pilonul II de pensii au încasat 605 milioane de lei de la introducerea acestui sistem (n.a 2008) și pâna la finele lunii septembrie 2021, a anunțat joi Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR). Plata pensiilor din Pilonul…

- Fondurile de pensii private, Pilonul II obligatoriu si Pilonul III facultativ, au realizat plati in valoare de peste un miliard de lei (200 milioane de euro) catre aproape 115.000 de participanti si mostenitori, de la infiintare si pana la finele lunii septembrie 2021, potrivit statisticilor Asociatiei…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 87,1 miliarde de lei, la 30 septembrie 2021, in crestere cu 24,7% fata de nivelul existent la 30 septembrie 2020, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere in cadrul…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 86,261 miliarde de lei, la 31 august 2021, in crestere cu 25,85% fata de nivelul existent la 31 august 2020, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere in cadrul activelor,…

- Fondurile de pensii private obligatorii au crescut cu 25,85% in luna august 2021, fata de nivelul existent la 31 august 2020, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere in cadrul activelor, de 52,85 miliarde de lei, respectiv 61,27%.…

- Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere in cadrul activelor, de 52,85 miliarde de lei, respectiv 61,27%. Pe locul doi de aflau actiunile, cu 21,053 miliarde de lei (24,41%). Obligatiunile corporative se situau pe locul al treilea din acest punct de vedere, cu 4,971 miliarde de lei, respectiv…