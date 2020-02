Valoarea lucrarilor pentru amplasarea a 134 de platforme subterane pentru colectarea deșeurilor in orașul Alba Iulia, investiție ce urmeaza sa fie facuta in acest an, va fi de 11,7 milioane lei. Documentația intra la aprobare in ședința Consiliului Local de joi, 27 februarie. In ședința din 27 februarie urmeaza sa fie aprobata actualizarea indicatorilor tehnico-economici […] Citește Platformele subterane de colectare a gunoiului la Alba Iulia. Investiția din bugetul local va fi de 2,5 milioane euro in Alba24 .