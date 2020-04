Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene anunța faptul ca inca 1440 de cetațeni moldoveni, inscriși pe listele de așteptare ale misiunilor diplomatice, vor fi repatriați pe cale aeriana. Prioritate vor avea studenții, persoanele aflate la tratament medical și cetațenii aflați in dificultate.

- Articolul care prevedea ca persoanele testate pozitiv cu coronavirus dar care nu au simptome pot fi plasate in carantina la domiciliu a fost eliminat din ordinul ministrului Sanatatii care stabilea anumite completari in instituirea masurilor de carantina pentru persoanele care vin din afara tarii,…

- Sunt parinți care stau cu copiii de o luna de zile in casa, in autoizolare, fara sa fi ieșit macar o data afara. Unii o fac din convingere ca este cea mai buna soluție in lupta anticoronavirus, alții pur și simplu nu știu daca au voie sau nu sa iasa macar 10 minute in fața [...]

- Inca patru cetateni romani infectati cu noul coronavirus au murit in strainatate - doi in Italia, unul in Franta si unul in Belgia - iar numarul total al deceselor in diaspora, din cauza pandemiei, a ajuns la 42. Acest bilanț completeaza numarul morților din Romania, 257 raportați in mod oficial.

- Asociația Distribuitorilor de Medicamente (ADEM) cere guvernului Romaniei sa ridice interdicția de distribuire a medicamentelor in afara țarii și invoca mai multe decizii ale Comisiei Europene in acest sens, se arata intr-un comunicat transmis MEDIAFAX.

- Distributia in afara tarii a medicamentelor sau a materialelor sanitare pentru tratarea COVID-19 va fi suspendata pentru 6 luni, a anuntat, miercuri, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. "Comitetul a decis suspendarea temporara pentru 6 luni a distributiei medicamentelor, dispozitivelor…

- Epidemia de coronavirus „imbolnaveste” afacerile din turism. La Targul de turism de la Craiova, numarul participantilor a fost mult mai mic fata de anul trecut, spun organizatorii, deoarece romanii sunt...

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, propus din nou pentru acest portofoliu, este suparat ca sunt adusi prea multi sportivi din afara Romaniei. El a spus, miercuri, la audierile in comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca federațiile nu promoveaza destul sportivii romani.Ministrul…