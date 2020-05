Platformele online au sters zeci de milioane de anunturi publicitare inselatoare. Doar Google a blocat 80 de milioane

Stiri pe aceeasi tema

- ​​Marile platforme online au eliminat sau blocat zeci de milioane de anunțuri publicitare sau listari de produse înșelatoare legate de coronavirus, în urma unui apel lansat de Comisia Europeana, a anunțat miercuri Executivul European. Spre exemplu, Google a blocat sau a eliminat peste 80…

- Comisia Europeana va cere companiilor aeriene si touroperatorilor sa ofere vouchere care sa fie valabile cel putin un an, in locul calatoriilor care au fost anulate in perioada coronavirusului, atunci cand isi va prezenta recomandarile pentru a ajuta industria turismului, informeaza Reuters, potrivit…

- Comisia Europeana (CE) va livra, in zilele urmatoare, un prim lot de 1,5 milioane de masti medicale unui numar de 17 state membre (printre care si Romania) si Regatului Unit al Marii Britanii, pentru a proteja cadrele medicale impotriva noului coronavirus, informeaza forul european, intr-un comunicat…

- Comisia Europeana a decis sa acorde Republicii Moldova 100 de milioane de euro. Alocarea respectiva vine in urma adoptarii de catre Comisie a unui pachet de asistența macrofinanciara (MFA) de 3 miliarde de euro pentru zece parteneri de extindere și de vecinatate, pentru a-i ajuta sa limiteze caderea…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca saluta reactia platformelor online Allegro, Amazon, AliExpress, Bing, CDiscount, Ebay, Facebook, Google, Rakuten, Wish si Yahoo, de a lua masuri pentru a pune capat escrocheriilor online care promoveaza produse inselatoare impotriva virusului (masti, manusi,…

- De la izbucnirea pandemiei de COVID-19, s-a inregistrat o crestere a numarului de comercianti necinstiti care vand online produse inselatoare si care pretind ca ar putea preveni sau vindeca noul coronavirus, a transmis joi Comisia Europeana intr-un comunicat, potrivit Agerpres.Afirmatiile…

- Comisia Europeana spune ca astfel de comercianți exploateaza situația actuala pentru a-și vinde produsele la prețuri foarte mari, susținand lucruri neadevarate și inducandu-i astfel in eroare pe oameni. Executiviul UE incurajeaza autoritațile statelor membre sa ia rapid masuri prin care sa fie asigurata…

