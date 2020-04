Platformele marine de petrol și gaze emană mai mult metan decît se credea mai devreme Platformele marine de petrol și gaze emana mai mult metan decit se credea anterior. La aceasta concluzie au ajuns oamenii de știința de la Universitatea din Michigan. Intreprinderile din intreaga lume arunca in atmosfera mult mai puțin metan decit dioxid de carbon — in același timp efectul de sera de la primul este de 84 de ori mai mare. Unii cercetatori presupun ca aproximativ 25% din impac Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Stramosul direct al omului, Homo erectus, ar fi aparut cu cel putin 150.000 de ani mai devreme decat se credea pana acum, in Africa de Sud, conform unui nou studiu, citat joi de Press Association.

- Este vorba despre un studiu realizat de Universitatea de Stat din Michigan, potrivit caruia femeile sunt mult mai constiincioase cand vine vorba de spalatul pe maini. O alta concluzie la care au ajuns cercetatorii americani este ca oamenii sunt mai atenti cu igiena daca nu sunt singuri in toaleta.Rezultatele…

- Stramosul direct al omului, Homo erectus, ar fi aparut cu cel putin 150.000 de ani mai devreme decat se credea pana acum, in Africa de Sud, conform unui nou studiu, citat joi de Press Association. Concluziile, care se bazeaza pe fragmente de craniu descoperite recent intr-un sit din apropierea orasului…

- Oamenii sunt mai atenti cu igiena daca nu sunt singuri in toaleta, arata un studiu realizat de Universitatea de Stat din Michigan, care releva și faptul ca femeile sunt mult mai conștiincioase cand vine vorba de spalatul pe maini, anunța MEDIAFAX.Regula de aur in aceasta perioada este spalatul…

- Nivelul de incredere in randul consumatorilor americani a inregistrat in martie cea mai mare scadere de dupa criza din 2008, consemneaza ziarul Los Angeles Times, citat de dpa. Evolutia se bazeaza partial pe date dinaintea crizei coronavirusului. Pana acum, nivelul de incredere relativ ridicat a…

- Fenomenul de „aplatizare a curbei” este important in combaterea oricarei epidemii. In cazul COVID-19, este probabil una dintre cele mai bune strategii.Expertiza e vitala in plina criza provocata de pandemia de coronavirus. Libertatea a deschis o serie de colaborari cu jurnaliștii romani de la publicația…

- Masura a fost luata de institutia de invatamant pentru evitarea infectarii cu noul coronavirus. Au fost suspendate si activitatile care implica aglomerari de persoane (conferinte, lansari de carte, spectacole, competitii sportive, prelegeri, workshop-uri).

- Unioniștii din Romania și Republica Moldova se vor aduna la Iași pe data de 24 ianuarie cu ocazia celebrarii a 161 de ani de la Unirea Principatelor Romane, eveniment cheie in formarea Romaniei moderne și inceput de drum pentru visul de aur al romanilor de pretutindeni. Aceștia vor organiza un Marș…