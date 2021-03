Platforma www.datelazi.ro dezvoltată de Code for Romania şi…

Platforma www.datelazi.ro, una dintre cele sase solutii digitale care fac parte din ecosistemul anti-COVID-19, dezvoltat in parteneriat de Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) si Code for Romania, a implinit joi, 25 martie, un an de la operationalizare, a anuntat Autoritatea.



"Date la Zi este un exemplu de accesibilizare si transparentizare a informatiilor publice. Intr-o situatie exceptionala cum este criza sanitara pe care o traversam, cetatenii au nevoie de informatii verificate, usor de accesat si prezentate intr-o forma grafica usor de inteles, pentru a fi la curent…