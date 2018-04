Platforma Weibo din China a cenzurat protestul online #IAmGay Platforma chineza de microblogging Weibo a cenzurat campania online #IAmGay, initiata sambata de utilizatorii sai in semn de protest fata de masura luata de companie de interzicere a afisarii mesajelor cu un continut asociat homosexualitatii, informeaza agentia DPA.



Topicul #IAmGay a disparut sambata de pe platforma Weibo, la cateva ore dupa ce platforma a anuntat ca, pentru o perioada de trei luni, va monitoriza cu strictete benzile desenate, jocurile, textele si inregistrarile video care au un continut pornografic, "violenta sangeroasa" si homosexualitate.



Topicul #IAmGay… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

