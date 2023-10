Platforma unică (PULS) care va integra toate serviciile dedicate clienților ANOFM Proiectul „Relația SPO cu angajatorii – eSPOR”, cod MySMIS 139164 implementeaza activitați care au ca obiectiv modernizarea și adaptarea structurilor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) www.anofm.ro de la nivel național și teritorial, prin introducerea unor noi servicii/instrumente/sisteme/proceduri care sa creasca gradul de satisfacție a clienților, angajatori si persoane aflate in cautarea unui loc de munca. Realizarea platformei unice (PULS), care integreaza toate serviciile dedicate clienților SPO, este rezultatul ce poate indeplini acest obiectiv. Dat fiind contextul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

