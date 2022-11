Noul patron al Twitter, Elon Musk, a restabilit ,sambata, contul fostului președinte american Donald Trump, care a fost interzis pe rețeaua de socializare dupa asaltul asupra Capitoliului, la Washington, in ianuarie 2021. „Poporul s-a exprimat. Donald Trump va fi restabilit”, a scris pe contul propriu Twitter Elon Musk, dupa rezultatul unui sondaj lansat in randurile […] The post Platforma Twitter, incinsa la roșu. Elon Musk a restabilit contul lui Donald Trump. Ce declara candidatul la Casa Alba first appeared on Ziarul National .