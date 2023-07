Resemnarea în fața blasfemiilor și acceptarea pângăririlor

Suedia tie bine c nu este vorba despre nici o libertate de exprimare!&hellip i nu are nevoie nici mcar de explicaii din partea unei instituii a drepturilor omului pentru a înelege c libertatea de exprimare înseamn a crea inclusiv prin contestarea ori chiar negarea… [citeste mai departe]