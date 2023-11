Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei internationale de fotbal (FIFA), Gianni Infantino, a confirmat printr-o postare pe Instagram ca editia 2034 a Cupei Mondiale va fi organizata de Arabia Saudita, singura tara care a depus oficial o candidatura inainte de termenul limita de marti, transmite EFE.''Cel mai mare…

- Peste 30 de formații corale din R. Moldova, Africa de Sud, Argentina, Filipine, Macedonia, Romania, Spania și Ucraina vor evolua in cadrul celei de-a XVI-a ediții a Festivalului Internațional de Muzica Corala ”A ruginit frunza din vii”, care se va desfașura la Chișinau in perioada 19-22 octombrie. Solicitata…

- In perioada 12-14 octombrie 2023, Colegiul Național "Unirea" organizeaza intalnirea transnaționala finala a partenerilor, in cadrul proiectului Erasmus+ ROMUAS. Profesori din Italia, Spania, Portugalia, Croatia si Romania au dezvoltat in cadrul proiectului trei instrumente de invatare in domeniul digital,…

- Campionatul Mondial de Fotbal din 2030, ediția centenara, va debuta in America de Sud, in Uruguay, Paraguay și Argentina, apoi se va muta in Europa și Africa de Nord, in Maroc, Portugalia și Spania. S-a stabilit și gazda finalei: stadionul Santiago Bernabeu din Madrid. FIFA a luat decizia ca Mondialul…

- Noul clasament se regasește in World Wealth Report 2023, realizat in colaborare de bancile elvetiene Credit Suisse si UBS, relateaza Le Figaro, potrivit News.ro.Franța a depașit anul acesta Japonia la numarul de milionari - are 2,8 milioane de milionari, adica 4,8% din totalul milionarilor din lume,…

