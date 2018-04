Platforma România 100: Coaliţia PSD-ALDE se pregăteşte să transforme România într-un paradis penal Platforma Romania 100 considera ca prin modificarile propuse la Codul penal si la cel de procedura penala coalitia PSD-ALDE se pregateste sa transforme Romania "intr-un paradis penal", cu un dispret total fata de victimele criminalitatii. "Propunerile PSD - ALDE de modificare a Codurilor penal si de procedura penala inseamna, la prima vedere, ca traim in tara in care politicienii din coalitia de guvernare sunt disperati sa modifice legea pentru a-si scapa pielea de consecintele ei. De ce vor politicienii din coalitia de guvernare sa redefineasca grupul infractional organizat? Iata de ce: potrivit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

