”Dupa mai mult de un an in care si-au amanat sau chiar anulat majoritatea vacantelor, romanii se pot bucura in voie de timpul lor liber. Odata cu ridicarea restrictiilor, vacanta de 1 iunie poate include calatorii in aer liber fara masca, rezervare la hotel fara limitari si cine la restaurant, atat in exterior, cat si in interior. In aceste circumstante favorabile pentru calatorii unitatile de cazare locale au inregistrat o crestere semnificativa a numarului de clienti in weekendul prelungit”, spun reprezentantii companiei. Conform unui raport Travelminit.ro, unitatile de cazare din Romania au…