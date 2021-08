Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai populare statiuni de pe litoralul romanesc sunt, in acest an, Mamaia (zona Nord), Eforie Sud si Olimp, iar preturile la cazare pornesc de la 170 de lei camera pe zi, arata o analiza realizata de o platforma de rezervari online. Conform datelor centralizate de Travelminit.ro, din…

- “Rompetrol Rafinare anunta stingerea integrala a incendiului de pe platforma Petromidia, in urma interventiei prompte a echipelor de pompieri militari, asistati de pompierii de pe platforma industriala. Prin masurile adoptate, incidentul a fost neutralizat si nu exista in acest moment niciun alt risc.…

- Cele mai populare destinatii de vacanta pentru romani sunt orasul Burgas din Bulgaria, regiunea Antalya din Turcia si insulele din Grecia, iar siguranta si flexibilitatea au devenit esentiale in planificarea calatoriilor, potrivit unui operator de turism. Bulgaria este una dintre cele mai populare destinatii…

- Romanii și-au planificat vacanta de 1 iunie intr-un numar mai mare fața de 2019. In topul preferintelor sunt statiunile de pe litoral, zonele montane și cele balneoclimaterice. Dupa ridicarea multor restricții, unitatile de cazare din țara au inregistrat o crestere semnificativa a numarului de clienti…

- Autoritațile cehe au revizuit condițiile de intrare in țara pentru persoanele care sosesc din Romania, prin includerea Romaniei in categoria statelor cu risc mediu de infectare (lista portocalie). Ministerul Afacerilor Externe anunța ca masurile se aplica de luni. Principalele modificari vizeaza eliminarea…

- Romanii pot petrece un sejur pe litoralul romanesc cu tarife pornind de la 40 de lei pe noapte, prin programul ”Litoralul pentru Toti”, care se desfasoara incepand de vineri si pana in 20 iunie. Peste 50 de hoteluri din toate statiunile de pe litoralul romanesc al Marii Negre vor participa la acest…

- Romanii pot petrece un sejur pe litoralul romanesc cu tarife pornind de la 40 de lei pe noapte, prin programul ”Litoralul pentru Toti”, care se desfasoara incepand de vineri si pana in 20 iunie. Peste 50 de hoteluri din toate statiunile de pe litoralul romanesc al Marii Negre vor participa la acest…

- Țarile europene iși deschid una cate una granițele pentru turiști dupa propriile reguli și nu mai așteapta certificatul european de vaccinare. In acest moment, romanii imunizați pot calatori fara test și fara sa intre in carantina, in 12 state din uniune ... The post Lista țarilor in care romanii vaccinați…